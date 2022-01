https://fr.sputniknews.com/20220116/grece-seisme-de-magnitude-54-au-large-de-la-grece-1054450876.html

Grèce: séisme de magnitude 5,4 au large de la Grèce

Un séisme de magnitude 5,4 sur l'échelle de Richter s'est produit dimanche dans le nord de la Grèce, non loin de la ville de Thessalonique, a annoncé... 16.01.2022, Sputnik France

L'épicentre du séisme, survenu à 11h50 GMT, était situé en mer à 10 km de profondeur et à 23 km au sud-ouest du Mont Athos, selon la même source.Aucune victime ni aucun dégât n'ont été signalés dans l'immédiat.La Grèce est située sur plusieurs failles sismiques et connaît régulièrement des séismes. En octobre 2020, un séisme de magnitude 7,0 avait touché la mer Egée, entre l'île grecque de Samos et la ville d'Izmir, dans l'ouest de la Turquie.La plupart des dégâts avaient eu lieu en Turquie, où 114 personnes avaient péri et plus d'un millier avaient été blessées. En Grèce, deux adolescents avaient perdu la vie à Samos.

