16.01.2022

L'Élysée annonce plus de 4 milliards d'euros de nouveaux investissements étrangers en France

Des investisseurs étrangers vont injecter plus de quatre milliards d'euros en France dans 21 nouveaux projets majoritairement industriels, a annoncé dimanche...

L'américain Eastman, spécialisé dans la production de matériaux, va notamment investir 850 millions d'euros dans une usine de recylage de plastique, le géant du meuble suédois Ikea 650 millions sur trois ans et le chimiste allemand BASF 300 millions sur le site alsacien de Chalampé où se déplacera le Président Emmanuel Macron lundi, a détaillé l'Élysée.Ces annonces entrent dans le cadre de la cinquième édition de Choose France, évènement pour lequel des PDG de multinationales sont habituellement conviés au château de Versailles mais dont la tenue en présentiel a été annulée cette année à cause de la pandémie.Les 21 nouveaux projets créeront "plus de 10.000 emplois, auxquels s'ajoutent plus de 16.000 emplois en CDI intérimaires" de l'entreprise Manpower, a indiqué l'Élysée, en rappelant que sur les 57 projets annoncés lors des quatre éditions précédentes, 55 se sont concrétisés pour 8 milliards d'euros, ce qui correspond à 13.300 emplois.La France a été en 2019 et 2020 la première destination des investissements étrangers en Europe, d'après le baromètre du cabinet EY.Pour la présidence de la République, cette "attractivité valide toute la politique économique, c'est le résultat de toutes les réformes qui ont pu être menées depuis le début du quinquennat" en matière fiscale notamment.Choose France met en avant une fraction des investissements étrangers en France, mais l'agence gouvernementale Business France en a recensé 5.300 entre 2017 et 2020, qui ont permis la création ou le maintien de 140.000 emplois.Six autres membres du gouvernement étaient attendus lundi sur des sites accueillant certains de ces nouveaux investissements massifs.

