Afrique du Sud: l'Agence de Sécurité de l'État passe sous le contrôle de la Présidence

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a nommé Mondli Gungubele ministre à la Présidence pour assumer la responsabilité politique du contrôle et de la... 17.01.2022, Sputnik France

En août dernier, la Présidence avait indiqué que le ministère de la Sécurité d'État serait supprimé et que la responsabilité politique de l'Agence de sécurité de l'État (services des renseignements) incomberait désormais à la Présidence.L'article 209 de la Constitution, qui traite de la gouvernance des services de renseignement, habilite le Président de la république à assumer la responsabilité politique des services de renseignement autres que ceux de la police ou des forces de défense nationale, ou à désigner un membre du Cabinet pour assumer cette responsabilité.Le président a confié la responsabilité de l'Agence de sécurité de l'État au ministre Gungubele, qui est membre du gouvernement, tandis que Zizi Kodwa continue d'exercer les fonctions de vice-ministre, précise-t-on de même source.La décision a été prise par le Président sud-africain après les émeutes de juillets dernier qui ont ravagé de nombreuses provinces du pays, notamment KwaZulu-Natal et Gauteng, causant 350 morts et des pertes économiques estimées à plus de trois milliards de dollars.Les services de renseignement et de police ont été vivement critiqués pour leur "inefficacité" et leur incapacité à prévoir de telles violences.L'incompétence des Services de la Sécurité d'État a été également citée dans le rapport de la Commission judiciaire de lutte contre la corruption qui enquête sur le phénomène de la capture de l’Etat durant les deux mandats de l’ex-président Jacob Zuma. Selon le rapport, la capture de l’Etat s’étend à toutes les institutions politiques du pays, y compris les services de renseignement.

