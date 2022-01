Inde: plus de 1,5 milliard de doses anti-Covid19 administrées en l'espace d'un an

https://fr.sputniknews.com/20220117/inde-plus-de-15-milliard-de-doses-anti-covid19-administrees-en-lespace-dun-an-1054462173.html

Environ 92% de la population adulte avait reçu au moins une dose et 68% ont été entièrement vaccinés, a fait savoir la même source.À l'occasion du premier anniversaire du lancement de la campagne de vaccination dans le pays, le Premier ministre indien, Narendra Modi a salué "chaque individu qui y est associé".L'Inde a signalé 271.202 nouveaux cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures et 314 décès liés au Covid-19 portant le nombre de morts à plus de 486.000 depuis le début de la pandémie.La campagne de vaccination est dominée par les vaccins de Covishield d'AstraZeneka et de Covaxin de Bharat Biotech, tous deux figurent parmi les vaccins ayant reçu l'approbation de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour une utilisation d'urgence.Selon des experts, l'Inde devrait se concentrer désormais sur la couverture des régions reculées, ainsi que sur la fourniture de vaccins à d'autres pays dans le besoin.

