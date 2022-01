https://fr.sputniknews.com/20220117/la-france-propose-son-aide-aux-iles-tonga-apres-le-tsunami-1054470755.html

La France propose son aide aux îles Tonga après le tsunami

La France propose son aide aux îles Tonga après le tsunami

La France se tient prête à venir en aide à la population des îles Tonga après le tsunami qui a frappé l'archipel samedi, déclenché par l'éruption d'un volcan... 17.01.2022, Sputnik France

2022-01-17T20:40+0100

2022-01-17T20:40+0100

2022-01-17T20:59+0100

france

tonga

aide

tsunamis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103883/63/1038836364_0:142:2048:1294_1920x0_80_0_0_df38fae3cb86246ba7829358dcaed1cf.jpg

"La France se tient prête à répondre aux besoins les plus urgents de la population, via le mécanisme FRANZ de coordination régionale de l'assistance humanitaire en cas de catastrophe naturelle", a-t-il déclaré lors d'un point presse.Le mécanisme FRANZ fait référence à un accord tripartite signé en 1992 entre la France, l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour permettre une assistance humanitaire aux pays du Pacifique sud frappés par des catastrophes naturelles.

france

tonga

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

france, tonga, aide, tsunamis