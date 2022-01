Primaire populaire: "La deuxième gauche, “sociétale”, ne s’adresse plus aux classes populaires"

«À partir du moment où le candidat d’EELV et Jean-Luc Mélenchon ont déclaré qu’ils ne participeraient pas, les autres peuvent éventuellement s’y rallier, mais il y aura au moins trois candidats susceptibles de faire des voix à gauche. Et, dans ces conditions, il est très probable que la gauche ne soit pas au second tour. Il ne faut pas être naïf, les appareils sont déjà en train de préparer les élections législatives», ajoute-t-il devant nos caméras.