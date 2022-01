Restauration de l’obélisque de Louxor à Paris

© AFP 2021 Julien De Rosa

Les obélisques constituent l’un des mystères des Anciens Égyptiens. On ne sait pas combien il y en avait dans l’Égypte ancienne, comment ils étaient fabriqués et installés, et surtout, quel était leur but. Certains chercheurs considèrent que ces constructions grandioses servaient d’antenne pour recevoir et transférer une énergie inconnue. D’autres estiment qu’ils symbolisaient le pouvoir divin des pharaons. D’autres encore avancent une hypothèse selon laquelle les obélisques étaient utilisés comme gnomons. Cependant, ce ne sont que des explications possibles, alors que le vrai but de ces monuments mystérieux reste toujours inconnu.