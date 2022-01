https://fr.sputniknews.com/20220118/la-defense-russe-lance-des-patrouilles-24h-sur-24-en-syrie--1054488330.html

Face à un risque d'attentats, la Défense russe lance des patrouilles 24h sur 24 en Syrie

Face à un risque d'attentats, la Défense russe lance des patrouilles 24h sur 24 en Syrie

Le ministère russe de la Défense a annoncé avoir lancé des patrouilles 24 heures sur 24 en Syrie en évoquant le risque d'attentats imminents dans les ports... 18.01.2022, Sputnik France

Des radicaux se trouvant dans la zone de désescalade syrienne d'Idlib préparent des attentats dans les ports de Tartous et de Lattaquié, a déclaré ce mardi 18 janvier le contre-amiral Oleg Joulavlev, chef adjoint du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.Police militaire et dronesLe commandement de la base aérienne russe de Khmeimim, dans le gouvernorat de Lattaquié, a organisé des patrouilles 24 heures sur 24 afin de parer de telles attaques, a-t-il précisé.Des blindés Tigr et Patrouille de la police militaire russe circulent dans le port de Lattaquié et les quartiers voisins de la ville, à la demande des autorités syriennes. Des drones des Forces aérospatiales russes surveillent les mouvements des unités de police militaire.Durant ces dernières 24 heures, des tirs venant des positions du groupe Front al-Nosra* ont été signalés dans la zone de désescalade d'Idlib, a ajouté le contre-amiral.*Organisation terroriste interdite en Russie

