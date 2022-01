https://fr.sputniknews.com/20220118/le-covid-en-decrue-omicron-paracheve-limmunite-collective-selon-le-dr-gayet-1054487318.html

Le Covid en décrue? "Omicron parachève l’immunité collective", selon le Dr Gayet

Le Covid en décrue? "Omicron parachève l’immunité collective", selon le Dr Gayet

Les derniers indicateurs montrent une amorce de décrue de la cinquième vague de Covid. Pour le Dr Gayet, le variant Omicron, davantage que la vaccination, est... 18.01.2022, Sputnik France

2022-01-18T20:37+0100

2022-01-18T20:37+0100

2022-01-18T20:37+0100

covid-19

emmanuel macron

olivier véran

santé publique france

vaccination

obligation vaccinale

gabriel attal

covid-19

jean castex

pfizer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1054487438_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8d8053ae07f3b5635f4ff0ade910fe19.jpg

Si le nombre de cas positifs au Covid-19 reste très élevé (286.000 cas journaliers en moyenne, selon Santé publique France), certains indicateurs de l’épidémie sont en train de passer au vert pour la première fois depuis plusieurs semaines. À l’heure actuelle, on compte en moyenne 316 admissions en soins critiques pour Covid-19 chaque jour, soit une baisse de 8% par rapport à la semaine dernière.Pour le médecin infectiologue et hygiéniste, l’amélioration actuelle est avant tout imputable au variant Omicron, très contagieux mais moins létal. "C’est le virus, et non pas le vaccin, qui peut conférer l’immunité collective. Ce SARS-CoV-2, dans sa version Omicron, permet de parachever l’immunité collective qui s’était déjà mise en place avec les variants précédents qui avaient largement circulé", tranche-t-il.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Victor Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/02/1044361513_0:126:960:1086_100x100_80_0_0_e2211fb16d1d9051fb14ab80d5521dc6.jpg

Victor Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/02/1044361513_0:126:960:1086_100x100_80_0_0_e2211fb16d1d9051fb14ab80d5521dc6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/02/1044361513_0:126:960:1086_100x100_80_0_0_e2211fb16d1d9051fb14ab80d5521dc6.jpg

emmanuel macron, olivier véran, santé publique france, vaccination, obligation vaccinale, gabriel attal, covid-19, jean castex, pfizer, variant delta du covid-19, variant omicron du covid-19, pass vaccinal