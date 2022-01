https://fr.sputniknews.com/20220118/roberta-metsola-elue-presidente-du-parlement-europeen-annonce-son-groupe-parlementaire-1054476705.html

L'anti-IVG Roberta Metsola élue présidente du Parlement européen

L'anti-IVG Roberta Metsola élue présidente du Parlement européen

La députée conservatrice Roberta Metsola, connue pour ses positions anti-avortement, a été élue mardi présidente du Parlement européen en remplacement du... 18.01.2022, Sputnik France

Roberta Metsola, troisième femme élue à la tête de l'assemblée européenne après les Françaises Simone Veil et Nicole Fontaine, a obtenu 458 voix sur 705. Elle occupait jusqu'ici le poste de première vice-présidente de l'institution.Elue le jour de ses 43 ans, elle devient la plus jeune présidente dans l'histoire du Parlement européen, depuis la première élection de ses membres au suffrage universel direct en 1979.David Sassoli aurait dû quitter son poste cette semaine, à mi-chemin de son mandat de cinq ans, en application d'un accord de partage du pouvoir entre son groupe, l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates (S&D), et le Parti populaire européen auquel appartient Roberta Metsola.Ni le groupe S&D, ni le groupe centriste Renew Europe, dont fait partie La République en marche du président français Emmanuel Macron, n'avaient présenté de candidat.

