Royaume-Uni: la hausse des salaires ne couvre pas la flambée des prix

18.01.2022

Si les salaires ont bien augmenté en novembre dernier, ils n'ont pas progressé aussi rapidement que les prix sur la même période, souligne l'ONS précisant que cela signifie que le salaire hebdomadaire moyen, ajusté à la hausse des prix, a baissé pour la première fois depuis juillet 2020.Les salaires de base, hors primes et ajustés à l'inflation, ont baissé de 1% en novembre dernier par rapport à la même période de l'année 2020.Cela s'explique notamment par la hausse du taux d'inflation qui a atteint en novembre 5,1% et qui devrait dépasser les 6% au printemps, selon la Banque d'Angleterre.Les salaires restent toutefois supérieurs aux niveaux d'avant la pandémie, fait savoir la même source, notant que le salaire hebdomadaire moyen, hors primes, a atteint 550 livres en novembre dernier, contre 510 livres en mars 2020.Entre septembre et novembre, les salaires ont augmenté à un taux annuel de 3,8%, selon l'ONS, un taux plus faible que celui de 4,3% enregistré au cours du trimestre compris entre août et octobre.

