https://fr.sputniknews.com/20220118/un-raid-de-la-coalition-saoudienne-contre-la-capitale-yemenite-fait-plusieurs-morts-1054472989.html

Un raid de la coalition saoudienne contre la capitale yéménite fait plusieurs morts

Un raid de la coalition saoudienne contre la capitale yéménite fait plusieurs morts

Des frappes aériennes de la coalition sous commandement saoudien intervenant militairement au Yémen ont fait 14 morts dans la capitale Sanaa, contrôlée par les... 18.01.2022, Sputnik France

2022-01-18T06:50+0100

2022-01-18T06:50+0100

2022-01-18T06:52+0100

yémen

arabie saoudite

sanaa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103050/45/1030504542_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_cbfb3848a0a3353a49490eb02cd22001.jpg

Cette offensive de la coalition saoudienne est survenue en représailles à une attaque imputée aux Houthis lundi contre l'aéroport d'Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, alliés de l'Arabie saoudite.D'après une source médicale et des habitants, l'une des frappes a ciblé le domicile d'un ancien représentant de l'armée, qui a été tué, de même que son épouse, son fils, d'autres membres de sa famille et d'autres personnes non identifiées.Plus tôt dans la journée, la coalition saoudienne avait indiqué qu'elle lançait des raids contre plusieurs bastions et camps des Houthis à Sanaa, dans le nord du Yémen.Il semble s'agir de l'offensive saoudienne la plus meurtrière à Sanaa depuis 2019.Un membre de l'administration Houthi a déclaré via Twitter que les frappes de la coalition à Sanaa ont fait au total une vingtaine de morts.La télévision officielle des Houthis, mouvement chiite soutenu par l'Iran, a rapporté dans un premier temps que 12 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tués par une offensive aérienne de la coalition saoudienne. Par ailleurs, 11 personnes ont été blessées et cinq maisons détruites, a indiqué Al Massirah.

yémen

arabie saoudite

sanaa

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

yémen, arabie saoudite, sanaa