Corée du Sud: la capitale en proie à la neige

Corée du Sud: la capitale en proie à la neige

De fortes chutes de neige ont frappé mercredi la région métropolitaine de Séoul, provoquant une perturbation du trafic dans la capitale sud-coréenne

A 13h, 3,4 centimètres (cm) de neige ont été signalés dans le centre de Séoul, 7,7 cm observés dans des parties de la province du Gyeonggi et 9 cm enregistrés dans la zone orientale de la province du Gangwon, a précisé la KMA, citée par l’agence d'information coréenne Yonhap.Environ 9.000 travailleurs et 1.200 véhicules de déneigement ont été dépêchés sur les lieux afin de mettre fin aux perturbations, avec la mise en place d’un grand nombre d'autobus et de wagons de métro pendant les heures de pointe pour faciliter les déplacements.Plus tard dans l'après-midi, la KMA a mis en garde contre de fortes chutes de neige dans une grande partie des régions méridionales, le sud-ouest du pays ainsi que les parties intérieures des provinces du Gyeongsang situées dans le sud-est de la péninsule.Il est en outre prévu qu'un niveau de 7 cm de neige sera atteint dans la région centrale et 20 cm dans certaines parties de la province du Gangwon, sur l'île d'Ulleung et dans les îlots de Dokdo.

