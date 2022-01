https://fr.sputniknews.com/20220119/des-scientifiques-accusent-relations-publiques-et-publicitaires-de-diffuser-de-la-desinformation-1054502446.html

Des scientifiques accusent relations publiques et publicitaires de diffuser de la désinformation

Plus de 450 scientifiques se sont adressés mercredi aux dirigeants des principales sociétés de publicité et de relations publiques, les appelant à ne plus... 19.01.2022, Sputnik France

Ils ont envoyé une lettre aux patrons des principales agences de relations publiques et de publicité au monde, dont WPP, Edelman et IPG, ainsi qu'aux dirigeants de leurs clients qui prônent des objectifs de développement durable, notamment Unilever, Amazon et Microsoft.Aucune des sociétés de publicité et de relations publiques ni leurs clients n'étaient immédiatement disponibles pour commenter la lettre.Selon le climatologue Michael Mann, signataire de la lettre, les campagnes publicitaires des groupes énergétiques minimisent les risques environnementaux.

