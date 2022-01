France: aides supplémentaires à l'hôtellerie et la restauration

"Pour les entreprises de moins de 250 salariés qui sont affectées par les mesures et qui perdraient non plus 50%, mais 30% de leur chiffre d'affaires sur les mois de décembre et de janvier, nous allons mettre en place une aide exceptionnelle au paiement de leurs cotisations salariales d'un montant égal à 20% de leur masse salariale brute, salaires plus charges", a déclaré le chef du gouvernement.