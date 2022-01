https://fr.sputniknews.com/20220119/iran-accuse-despionnage-le-francais-benjamin-briere-comparaitra-jeudi-1054502337.html

Iran: accusé d'espionnage, le français Benjamin Brière comparaîtra jeudi

Iran: accusé d'espionnage, le français Benjamin Brière comparaîtra jeudi

Benjamin Brière, un touriste français incarcéré en Iran depuis le printemps 2020 en raison d'accusations d'espionnage, comparaîtra jeudi devant un tribunal, a... 19.01.2022, Sputnik France

2022-01-19T17:24+0100

2022-01-19T17:24+0100

2022-01-19T17:24+0100

france

iran

espionnage

tribunal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104125/91/1041259109_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_f3fa44dfb22c5236710cb52966c0f215.jpg

Benjamin Brière a été arrêté en mai 2020 après avoir fait voler un drone de loisir dans une zone désertique proche de la frontière entre l'Iran et le Tadjikistan. Il est accusé d'espionnage et de propagande contre la République islamique.L'annonce de sa détention, en février dernier, a coïncidé avec l'offensive diplomatique occidentale qui s'efforce de convaincre Téhéran de respecter à nouveau les termes de l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien.L'entourage du trentenaire a annoncé fin décembre qu'il avait entamé une grève de la faim "afin d'alerter les autorités iraniennes – et les autorités françaises – sur l'absurdité de sa détention".

france

iran

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

france, iran, espionnage, tribunal