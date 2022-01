Le nombre de visiteurs étrangers au Japon à son plus bas niveau depuis 1964

https://fr.sputniknews.com/20220119/le-nombre-de-visiteurs-etrangers-au-japon-a-son-plus-bas-niveau-depuis-1964-1054496407.html

Le nombre de visiteurs étrangers au Japon en 2021 a chuté à 245.900, le plus bas niveau depuis 1964, dans le contexte du renforcement des contrôles aux... 19.01.2022, Sputnik France

2022-01-19T13:01+0100

2022-01-19T13:01+0100

2022-01-19T13:01+0100

japon

tourisme

covid-19

Ce chiffre a chuté de 94,0 % par rapport à 2020, soit la plus forte baisse jamais enregistrée, a indiqué l'Agence japonaise du tourisme. Par rapport au niveau pré-pandémie de 2019, ce chiffre a chuté de 99,2%.Les arrivées mensuelles ont été les plus élevées en juillet, avec 51.055, en raison des visiteurs liés aux Jeux olympiques de Tokyo, qui se sont tenus du 23 juillet au 8 août. Les Jeux paralympiques (24 août au 5 septembre) ont drainé un total de 25.916 voyageurs.Ces événements se sont déroulés sans spectateurs afin de prévenir les infections au coronavirus.Depuis lors, le chiffre est en baisse, tombant à 12.100 en décembre, soit une diminution de 79,4 % par rapport à l'année précédente.Le gouvernement avait pour objectif d'accueillir 40 millions de visiteurs étrangers en 2020, année où le pays devait initialement accueillir les Jeux olympiques et paralympiques, mais les Jeux d'été ont été reportés d'un an en raison de la pandémie.Le nombre de Japonais voyageant à l'étranger en 2021 a également diminué de 83,9 % pour atteindre 512.200.

japon

2022

japon, tourisme, covid-19