https://fr.sputniknews.com/20220119/les-compagnies-aeriennes-modifient-leurs-vols-vers-les-usa-en-raison-du-deploiement-de-la-5g-1054491868.html

Les compagnies aériennes modifient leurs vols vers les USA en raison du déploiement de la 5G

Les compagnies aériennes modifient leurs vols vers les USA en raison du déploiement de la 5G

Certaines des principales compagnies aériennes mondiales ont modifié ou suspendu leurs vols à destination des États-Unis avant le déploiement le 19 janvier des... 19.01.2022, Sputnik France

2022-01-19T07:31+0100

2022-01-19T07:31+0100

2022-01-19T07:31+0100

boeing

vol

technologie 5g

avion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/06/1045312691_0:33:3073:1761_1920x0_80_0_0_13a99b48f6d4a9bdb7c72343816c8500.jpg

L'Administration fédérale américaine de l'aéronautique (FAA) a averti que des risques potentiels d'interférence pourraient affecter certains instruments sensibles tels que les altimètres et entraver de manière significative les opérations par faible visibilité.Bien que les opérateurs télécoms AT&T et Verizon, qui ont remporté la quasi-totalité du spectre de la bande C aux États-Unis, aient accepté de retarder le déploiement de leurs services 5G à proximité des aéroports, plusieurs compagnies aériennes ont préféré annuler leurs vols ou changer de modèle d'avion.D'autres compagnies ont déclaré que des annulations étaient probables, à moins que la FAA ne publie de nouvelles directives officielles à la suite des annonces des deux opérateurs télécoms.Plusieurs compagnies aériennes, dont Emirates, All Nippon Airways, Japan Airlines, Korean Air Lines, China Airlines ou Cathay Pacific Airways, ont annoncé qu'elles suspendraient leurs vols vers les États-Unis ou qu'elles n'utiliseraient pas les avions de Boeing pour leurs vols à destination des et aux États-Unis.Les compagnies aériennes ont déclaré avoir pris cette décision en réponse à un avis de Boeing selon lequel les signaux 5G pourraient interférer avec le radioaltimètre du 777.Un porte-parole de Boeing n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

boeing, vol, technologie 5g, avion