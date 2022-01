https://fr.sputniknews.com/20220120/arrestation-de-388-migrants-irreguliers-en-transit-au-mexique-1054515104.html

Arrestation de 388 migrants irréguliers en transit au Mexique

Le gouvernement mexicain a annoncé, mercredi, l'arrestation de 388 migrants centraméricains irréguliers en transit au Mexique, et ce lors de deux opérations... 20.01.2022, Sputnik France

Dans la municipalité d'Alvarado, "334 personnes ont été retrouvées entassées dans la benne" d'une remorque, indique un communiqué de l'Institut national des migrations (INM).Une autre opération dans la municipalité d'Acayucan a identifié "54 migrants d'origine centraméricaine qui étaient transportés dans un bus" à destination de Mexico.Les conducteurs des véhicules ont été arrêtés pour trafic d'êtres humains, alors que les migrants irréguliers ont été emmenés dans des centres de rétention en attendant leur expulsion.De nombreux migrants, en provenance d'Amérique du Sud ou centrale, risquent leur vie lors d'un long et périlleux voyage à destination des Etats-Unis.Entre janvier et septembre 2021, plus de 190.000 personnes sans papiers ont été appréhendées au Mexique, soit trois fois plus qu'en 2020.

