CAN 2022: les Sénégalais divisés et inquiets sur leur équipe nationale

CAN 2022: les Sénégalais divisés et inquiets sur leur équipe nationale

"Lamentable", "insipides", "affligeants"… La presse sénégalaise a été impitoyable envers l’équipe nationale après le match de mardi face au Malawi durant la... 20.01.2022, Sputnik France

En cette période de Coupe d’Afrique des nations (CAN), laquelle a lieu au Cameroun depuis le 9 janvier, il est fréquent de capter dans les quartiers de Dakar des bribes de discussions relatives aux "Lions de la Teranga", surnom donné à l’équipe nationale de football. Au cœur de ces échanges dont certains sont agrémentés de séances de thé, une ritournelle s’est imposée: le jeu collectif de l’équipe que certains rapprochent du néant, même au niveau des techniciens avertis, locaux ou étrangers. Des critiques qui peuvent sembler d’autant plus surprenantes que le Sénégal est, par ailleurs, leader du classement Afrique de la Fédération internationale de football (FIFA).Pour lui, "c’est quasiment un miracle que le Sénégal soit sorti premier de sa poule", ce qui, a contrario, installe "un motif d’espérance" pour la suite de la CAN. Mais cela n’évacue pas pour autant les "frustrations" nées de l’accumulation de prestations moyennes d’une équipe "qui ne dispose [pourtant] que de footballeurs de qualité".Au cœur des polémiques sénégalaises autour des "Lions", un nom revient sans cesse comme une ritournelle incontournable, celui du coach. Aliou Cissé, Franco-sénégalais formé au Paris-Saint Germain et devenu sélectionneur après une modeste carrière professionnelle, est le réceptacle de toutes les critiques depuis 2015. Par le silence, il fait face aux sarcasmes de ses contempteurs qui pointent son "incompétence" et son "incapacité" à donner cohérence et identité à son équipe. Babacar Ndaw Faye cite par exemple "son entêtement à perpétuer un système tactique qui lui a réussi l’année dernière mais qui ne pouvait pas prospérer en ce début de CAN parce que les éléments moteurs qui peuvent porter ce système et le rendre efficace ne sont pas là", en référence aux absences, blessures et maladies ayant frappé certains cadres de l’équipe.Finaliste malheureux de la CAN égyptienne en 2019 contre l’Algérie, le Sénégal est dans le lot des principaux favoris de l’édition camerounaise. "S’il faut trouver un motif d’espérance, on dira qu’on ne peut faire pire que ce que nous avons montré jusqu’ici. On devra forcément monter en puissance quand toutes les forces de l’équipe retrouveront leur rythme", souligne Babacar Ndaw Faye.Après ce premier tour compliqué où ils n’ont marqué qu’un seul but mais sans en avoir encaissé, les "Lions" peuvent espérer reprendre leurs bonnes vieilles habitudes consistant à dominer les "petites" nations. Leur adversaire des huitièmes de finale, le voisin du Cap-Vert, est considéré comme étant à leur portée si le potentiel offensif s’exprime avec efficacité. Pour le coach Cissé, cette rencontre pourrait être la véritable entrée du Sénégal dans cette CAN. Ou peut-être une sortie par la petite porte.

