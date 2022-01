https://fr.sputniknews.com/20220120/ce-salarie-dun-vaccinodrome-de-munster-sest-blesse-volontairement-pour-inventer-une-agression-1054511545.html

Ce salarié d'un vaccinodrome de Munster s'est blessé volontairement pour inventer une agression

Ce salarié d'un vaccinodrome de Munster s'est blessé volontairement pour inventer une agression

Le collaborateur d'un centre de vaccination de Munster (Haut-Rhin) qui avait affirmé avoir été "violemment agressé" par trois personnes début janvier a reconnu... 20.01.2022, Sputnik France

"Face à un certain nombre de contradictions entre les constatations faites et les déclarations du plaignant, ce dernier a été ré-entendu (mercredi) matin et a indiqué avoir menti : il n'a pas été agressé mais s'est auto infligé les blessures qui ont été constatées par les médecins", a indiqué dans un communiqué la procureure de la République de Colmar, Catherine Sorita-Minard.Placé en garde à vue pour "dénonciation mensongère d'un délit imaginaire" -- faits passibles de 6 mois de prison et 7.500 euros d'amende --, il a indiqué "s'être blessé lui-même volontairement à l'aide d'une seringue et d'un cutter personnels (...) et en se donnant des coups avec les poings sur la cuisse", a poursuivi la magistrate.Il a expliqué son geste "par un mal-être qu'il ressent" et "qui l'aurait incité à cette mise en scène", selon Mme Sorita-Minard.Expertise psychiatriqueSa garde à vue a été levée par la procureure qui a diligenté "une expertise psychiatrique" et "une enquête de personnalité, afin de pouvoir donner à cette affaire les suites pénales adaptées", a-t-elle indiqué.Cet homme avait affirmé le 8 janvier avoir été agressé à la fermeture du centre de vaccination de Munster, vers 20H00.Une enquête de flagrance pour "violences en réunion avec arme et avec préméditation" avait été ouverte par le parquet et confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Colmar.La prétendue agression avait suscité une forte émotion dans la vallée de Munster et bien au-delà en France. Dans un communiqué commun, le préfet du Haut-Rhin et la directrice générale de l'Agence régionale de Santé (ARS) du Grand Est avaient dénoncé "un acte inacceptable".

