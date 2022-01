Corée du Sud: davantage de visas de séjour aux enfants étrangers sans papiers

https://fr.sputniknews.com/20220120/coree-du-sud-plus-de-visas-de-sejour-aux-enfants-etrangers-sans-papiers-1054517634.html

Jusqu'à présent, les enfants étrangers sans papiers qui pouvaient obtenir un visa étaient les collégiens et lycéens ainsi que les diplômés d'études secondaires qui résident en Corée du Sud depuis au moins 15 ans après être nés dans le pays.Mais à partir du mois prochain et jusqu'en mars 2025, les enfants étrangers qui ont résidé en Corée du Sud pendant au moins six ans après être nés ici ou qui sont entrés dans le pays lorsqu'ils avaient six ans ou moins pourront recevoir un visa de séjour s'ils sont inscrits dans une école élémentaire, un collège ou un lycée ou s'ils sont diplômés d'études secondaires, relève la même source.Ceux qui sont entrés dans le pays après l'âge de six ans se verront accorder un visa s'ils ont résidé en Corée du Sud pendant au moins sept ans et s'ils sont inscrits dans une école élémentaire, un collège ou un lycée ou s'ils sont diplômés d'études secondaires.Il y a actuellement environ 3.000 élèves qui sont inscrits dans les écoles élémentaires, collèges et lycées à travers le pays et qui n'ont pas le certificat d'inscription au registre des étrangers, selon des données du ministère de l'Éducation.

