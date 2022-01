https://fr.sputniknews.com/20220120/la-russie-et-lukraine-vont-se-rencontrer-en-turquie-dans-le-cadre-des-accords-de-minsk-1054516689.html

La Russie et l'Ukraine vont se rencontrer en Turquie dans le cadre des accords de Minsk

La Russie et l'Ukraine vont se rencontrer à Istanbul dans le cadre des négociations sur le respect des accords de Minsk, a annoncé à Sputnik un haut diplomate... 20.01.2022, Sputnik France

Les négociations sur la crise dans le Donbass et les accords de Minsk entre la Russie, l'Ukraine et l'OSCE se poursuivront à Istanbul, a déclaré à Sputnik un haut diplomate turc.Selon lui, au début, la Russie ne voulait pas de médiateurs. Mais le 19 janvier, le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov, a déclaré que Moscou se félicitait de la volonté de pousser Kiev à tenir ses engagements pris dans le cadre des accords de Minsk, a-t-il ajouté.L'Ukraine, quant à elle, avait précédemment appuyé l'idée d'une médiation turque, d'après le diplomate turc.Ankara souhaite participer aux discussions sur le DonbassLe 19 janvier, le porte-parole du Président turc, Ibrahim Kalin, avait déclaré que Recep Tayyip Erdogan avait invité Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky en Turquie pour "régler les différends" entre les deux pays. Selon M.Kalin, M.Erdogan "se rendra en Ukraine dans les prochaines semaines pour des entretiens avec M.Zelensky".En 2021, le Président turc avait déclaré à plusieurs reprises qu'il souhaitait participer au règlement de la crise dans le Donbass. Lors d'entretiens téléphoniques en décembre, Vladimir Poutine a fait remarquer à Erdogan que l'Ukraine poursuivait sa ligne destructrice dont le but était de perturber les accords de Minsk.En octobre, l’état-major de l’armée ukrainienne avait confirmé avoir utilisé pour la première fois un drone de combat turc Bayraktar pour des tirs contre le Donbass. Cette frappe avait eu lieu la veille d’une réunion du Groupe de contact réunissant des représentants de l'Ukraine, de la Russie et de l'OSCE, créé en 2014 pour faciliter la résolution diplomatique du conflit dans le Donbass, et notamment pour appliquer les décisions prises au sein du format Normandie qui rassemble la Russie, l'Ukraine, l'Allemagne et la France.Le Kremlin avait par la suite estimé que les livraisons par la Turquie de drones Bayraktar TB2 à l’Ukraine risquaient de détériorer la situation et de déstabiliser le Donbass.

