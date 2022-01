https://fr.sputniknews.com/20220120/lassemblee-adopte-une-resolution-reconnaissant-le-genocide-des-ouighours-1054517475.html

L'Assemblée adopte une résolution reconnaissant le "génocide" des Ouïghours

L'Assemblée adopte une résolution reconnaissant le "génocide" des Ouïghours

L'Assemblée nationale a adopté jeudi une résolution dénonçant le traitement des Ouïghours par la Chine, le "caractère génocidaire" de la répression à... 20.01.2022, Sputnik France

L'adoption de ce texte intervient alors que la capitale chinoise doit accueillir les Jeux olympiques d'hiver 2022, du 4 au 20 février prochains.Cette proposition présentée par des députés socialistes a été largement soutenue par les autres groupes parlementaires et a été adoptée à une quasi-unanimité, avec 169 votes pour, un contre (le député LaRem du XIIIe arrondissement de Paris, Buon Tan) et cinq abstentions (dont celle des quatre députés LFI ayant participé au vote).Le texte, non contraignant, invite également le gouvernement français "à reconnaître officiellement, et condamner, les crimes contre l'humanité et le génocide perpétrés par la République populaire de Chine à l'encontre des Ouïghours".Selon des défenseurs des droits de l'homme et des experts de l'Onu, au moins un million de Ouïghours sont détenus dans des camps dans le Xinjiang, dans l'ouest de la Chine, où ils seraient soumis au travail forcé, à la torture et à des campagnes de stérilisation.Les Etats-Unis et le Canada, qui considèrent déjà officiellement que le traitement des Ouïghours par la Chine constitue un génocide, ont annoncé un boycott diplomatique des JO de Pékin, notamment suivis par la Grande-Bretagne et l'Australie.Le président français Emmanuel Macron a déclaré en décembre qu'il ne fallait pas "politiser" les JO.

