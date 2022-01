https://fr.sputniknews.com/20220120/seisme-en-afghanistan-un-minaret-antique-menace-deffondrement-1054511695.html

Séisme en Afghanistan: un minaret antique menacé d'effondrement

Séisme en Afghanistan: un minaret antique menacé d'effondrement

Le double séisme meurtrier survenu lundi dans l'ouest de l'Afghanistan a fragilisé un minaret antique pluriséculaire, considéré comme un des joyaux de... 20.01.2022, Sputnik France

2022-01-20T11:44+0100

2022-01-20T11:44+0100

2022-01-20T11:44+0100

afghanistan

séisme

unesco

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103954/96/1039549627_0:180:3500:2149_1920x0_80_0_0_d6a86ce1e13cd43d08c4d747f7fcf828.jpg

Construit au XIIe siècle, le minaret de Jam, avait déjà besoin d'être restauré avant ces tremblements de terre, survenus coup sur coup lundi. Mais la catastrophe a fragilisé encore davantage ce monument de 65 mètres de haut, selon un responsable local.Célèbre pour ses motifs en brique et ses inscriptions au sommet sur fond de céramique bleue, le minaret de Jam est situé à la limite des provinces de Ghor et d'Herat, à l'emplacement présumé de Firuzkuh, capitale de l'empire ghoride (1000-1215) qui a dominé l'Afghanistan et certaines parties de l'Inde aux XIIe et XIIIe siècles.L'Unesco l'a placé depuis 2002 sur sa liste du patrimoine mondial en péril.Le double séisme de lundi a tué au moins 22 personnes et détruit près d'un millier d'habitations dans la province de Badghis, dans l'ouest afghan.

afghanistan

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

afghanistan, séisme, unesco