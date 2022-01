https://fr.sputniknews.com/20220120/ue-les-compagnies-aeriennes-pourraient-payer-pour-leurs-emissions-de-co2-des-2026-1054517089.html

UE: les compagnies aériennes pourraient payer pour leurs émissions de CO2 dès 2026

UE: les compagnies aériennes pourraient payer pour leurs émissions de CO2 dès 2026

Les compagnies aériennes pourraient avoir à payer pour toutes leurs émissions de CO2 en Europe à partir de 2026 — soit un an plus tôt que prévu initialement... 20.01.2022, Sputnik France

2022-01-20T15:28+0100

2022-01-20T15:28+0100

2022-01-20T15:28+0100

union européenne (ue)

climat

émissions

compagnie aérienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/18713/04/187130474_0:21:450:274_1920x0_80_0_0_061cb39dd66202f2ae3681bb91be5653.jpg

L'UE révise ses politiques climatiques afin d'atteindre son objectif de réduction nette des émissions de CO2 de 55% d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Selon la Commission européenne, tous les secteurs doivent contribuer à cet objectif, y compris l'aviation qui représente environ 4% des émissions de CO2 de l'Union.L'été dernier, la Commission a proposé que les compagnies aériennes cessent d'obtenir des permis de CO2 gratuits sur le marché européen du carbone d'ici à 2027 — date avancée à 2026 dans la première version des amendements — augmentant ainsi le prix que les transporteurs doivent payer lorsqu'ils polluent.À partir de 2024, les compagnies aériennes perdraient 33,3% de leurs permis d'émission de CO2 gratuits selon le projet, a lieu des 25% proposés par la Commission. À partir de 2025, elles perdraient 66,6%, contre 50%.Cela signifierait que 12 millions de permis supplémentaires seraient vendus sur le marché du carbone pour être achetés par les pollueurs, selon l'eurodéputée croate Suncana Glavak, rapporteur du projet.D'après Suncana Glavak, le secteur aérien manquerait de solutions pour réduire rapidement les émissions. Elle a proposé qu'un fonds d'innovation européen contribue au développement de technologies permettant d'atteindre cet objectif, avec notamment des carburants durables et des moteurs plus propres.Les émissions des vols à l'intérieur de l'Europe sont couvertes par le marché européen du carbone, mais pas les vols internationaux à destination et en provenance de l'UE — gérés par l'Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI), une agence des Nations unies, dont le système de compensation du CO2 deviendra obligatoire à compter de 2027.Le projet du Parlement indique que l'UE devrait renforcer ce système, décrit par certains pays et militants écologistes comme peu efficace pour réduire les émissions.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

union européenne (ue), climat, émissions, compagnie aérienne