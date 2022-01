https://fr.sputniknews.com/20220121/au-moins-11-migrants-meurent-noyes-au-large-de-la-tunisie-1054530951.html

Au moins 11 migrants meurent noyés au large de la Tunisie

Au moins 11 migrants sont morts noyés en Méditerranée dans le naufrage de leur embarcation au large de la Tunisie en tentant de rejoindre l'Europe, a déclaré... 21.01.2022, Sputnik France

Vingt et une personnes ont pu être secourues.Cinq cadavres ont été récupérés et les recherches se poursuivent pour retrouver les corps de six autres personnes.

