Le français condamné à disparaître au Québec? "Nous avons raté la fenêtre historique qui s’ouvrait"

Selon des projections, en 2022, le français continuera son déclin au Québec au profit de l’anglais. Frédéric Lacroix, spécialiste de la question linguistique... 21.01.2022, Sputnik France

2022-01-21T14:14+0100

2022-01-21T14:14+0100

2022-01-21T14:14+0100

québec

francophonie

études

françois legault

canada

Cette année sera-t-elle fatidique pour la langue française au Québec? Si la tendance se maintient, le français continuera à reculer dans la Belle Province, et particulièrement à Montréal, avertit Frédéric Lacroix, chercheur indépendant et spécialiste de la question linguistique. Au micro de Sputnik, il fustige "l’effritement de l’illusion nationaliste de la Coalition Avenir Québec", le parti au pouvoir dans cette province:Au Québec, le poids des francophones n’était jamais descendu sous les 80% depuis 1871, alors qu’il se retrouve à moins de 78% aujourd’hui. Dans quinze ans, ils devraient représenter 69% de la population d’après les pronostics que le chercheur a compilés dans son ouvrage Pourquoi la Loi 101 est un échec (Boréal, 2020), qui a reçu le prix du livre politique de l’Assemblée nationale.Les étudiants anglophones, nouvel angle mort du gouvernement Legault?Pour Frédéric Lacroix, la survie de la langue de Molière est sérieusement menacée. Au cégep (collège d’enseignement général et professionnel)*, l’application de la Loi 101 (Charte de la langue française) obligerait les francophones et allophones à faire leurs études préuniversitaires en français, alors qu’ils sont toujours plus nombreux à se tourner vers des institutions anglaises. De fait, cette charte ne s’applique pas correctement. Le gouvernement a entrepris de réformer la loi mais les changements sont "cosmétiques", selon notre intervenant ainsi que plusieurs analystes."En 2018, sur l’île de Montréal, le nombre de diplômes d’études collégiales remis par les cégeps anglais a franchi le seuil historique de 52% du total", peut-on lire dans une lettre d’enseignants adressée ce 18 janvier au ministre québécois de l’Éducation, Jean-François Roberge.L’accueil d’étudiants étrangers dans les collèges et universités est aussi devenu un des principaux vecteurs d’anglicisation, précise notre interlocuteur. Il vient de publier sur cette question le livre Un libre choix? (Éd. du Mouvement Québec français).Les impacts linguistiques de cette situation seraient largement sous-estimés par Québec:En 2018, le scrutin provincial qui a débouché sur l’élection de François Legault avait porté en grande partie sur l’immigration et la laïcité, et la prochaine, en octobre 2022, concernera surtout son bilan en matière de santé publique.La crise sanitaire risque d’éclipser la problématique de la francophonie, déplore Frédéric Lacroix:*Dans le système d’éducation québécois, ce sont les études supérieures qui suivent les études secondaires et précèdent l’université.

