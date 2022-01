https://fr.sputniknews.com/20220121/le-japon-approuve-le-vaccin-pfizer-pour-les-enfants-ages-de-5-a-11-ans-1054531176.html

Le Japon approuve le vaccin de Pfizer pour les 5-11 ans

Le Japon approuve le vaccin de Pfizer pour les 5-11 ans

Le ministère japonais de la Santé a approuvé, vendredi, l'administration du vaccin contre le coronavirus de Pfizer aux enfants de 5 à 11 ans, alors que le... 21.01.2022, Sputnik France

2022-01-21T12:43+0100

2022-01-21T12:43+0100

2022-01-21T13:12+0100

japon

enfants

comirnaty, vaccin de pfizer/biontech

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1045512899_0:177:3274:2019_1920x0_80_0_0_de0960b2571c33319497868605fa28ac.jpg

Il s'agit du premier vaccin contre le Covid-19 disponible au Japon pour cette tranche d'âge, et son administration commencera dès le mois de mars, une fois que les détails, notamment les directives, auront été définis.Jusqu'à environ 8 millions d'enfants pourront recevoir le vaccin, développé par le géant pharmaceutique américain et son partenaire allemand BioNTech, après que le ministère lui ait accordé une autorisation spéciale accélérée.Les données des essais cliniques menés par Pfizer aux États-Unis et dans d'autres pays montrent que l'administration du vaccin était efficace à 90,7 % pour prévenir les infections au Covid-19 dans cette tranche d'âge.Mais les données ne sont pas encore suffisantes pour vérifier son efficacité contre le variant Omicron.Près de 80 % de la population japonaise a reçu deux doses du vaccin contre le Covid-19, mais le gouvernement a accéléré le rythme des injections de rappel afin de minimiser le risque de nouvelles infections dans le pays, qui a récemment connu des chiffres quotidiens record, le total cumulé ayant dépassé les 2 millions jeudi.

japon

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

japon, enfants, comirnaty, vaccin de pfizer/biontech