https://fr.sputniknews.com/20220121/lethiopie-recoit-un-don-chinois-de-22-millions-de-doses-de-vaccin-anti-covid-19-1054528338.html

L'Éthiopie reçoit un don chinois de 2,2 millions de doses de vaccin

L'Éthiopie reçoit un don chinois de 2,2 millions de doses de vaccin

Le gouvernement éthiopien a reçu un don de 2,2 millions de doses supplémentaires du vaccin anti-Covid-19 Sinopharm de la Chine pour contribuer aux efforts de... 21.01.2022, Sputnik France

2022-01-21T10:17+0100

2022-01-21T10:17+0100

2022-01-21T11:34+0100

covid-19

chine

ethiopie

vaccin

sinopharm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/07/1045566628_0:109:3255:1939_1920x0_80_0_0_c1c361c92e7f552e3de0033df24133ff.jpg

Le don a été réceptionné lors d'une cérémonie qui s'est déroulée jeudi dans la capitale éthiopienne en présence de plusieurs hauts responsables du gouvernement éthiopien et des diplomates chinois.À ce jour, la Chine a fait don d'environ 7 millions de doses de vaccin anti-Covid-19 à l'Éthiopie, ce qui va contribuer aux efforts de vaccination dans le pays.Selon le ministère de la Santé, le nombre de cas confirmés de Covid-19 en Éthiopie a atteint jeudi plus de 460 600 cas et près de 9,37 millions de personnes ont été entièrement vaccinées.

chine

ethiopie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

chine, ethiopie, vaccin, sinopharm