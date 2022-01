https://fr.sputniknews.com/20220121/netflix-les-nouveaux-abonnes-decoivent-laction-chute-1054528471.html

Netflix: le nombre de nouveaux abonnés déçoit, l'action chute

Le numéro un mondial du secteur a fait état jeudi de 8,3 millions d'abonnés supplémentaires sur la période octobre-décembre alors que les analystes financiers en attendaient 8,4 millions selon les données Refinitiv IBES.L'action Netflix chutait de 10% dans les échanges hors séance après la clôture de Wall Street.Au total, le groupe comptait fin décembre 221,8 millions d'abonnés dans le monde.Netflix a relevé ses tarifs la semaine dernière aux États-Unis et au Canada, deux pays qui constituent son principal marché mais dans lesquels sa croissance se tasse.Après avoir profité début 2020 des confinements et de la fermeture des cinémas, conséquence de la pandémie de COVID-19, le groupe a vu son développement ralentir en 2021 avec 18,2 millions de nouveaux abonnés seulement, contre 36 millions l'année précédente.Sa croissance devrait se stabiliser en 2022 et retrouver son niveau d'avant la pandémie, estiment les analystes.Netflix peut compter pour les prochains mois sur la sortie des nouvelles saisons de séries à succès comme "Ozark" ou "Stranger Things" mais la concurrence est de plus en plus rude, ses rivaux Walt Disney et HBO Max, filiale d'AT&T, investissant des milliards de dollars.Au quatrième trimestre de l'an dernier, Netflix a réalisé un chiffre d'affaires de 7,71 milliards de dollars (milliards d'euros), conforme au consensus de marché. Il table sur un chiffre d'affaires de 7,90 milliards pour janvier-mars alors que le marché table sur 8,11 milliards.

