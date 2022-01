https://fr.sputniknews.com/20220121/pakistan-apres-lattentat-de-lahore-la-capitale-renforce-sa-securite-1054537767.html

Pakistan: après l'attentat de Lahore, la capitale renforce sa sécurité

Pakistan: après l'attentat de Lahore, la capitale renforce sa sécurité

La police pakistanaise a annoncé le renforcement des mesures de sécurité vendredi dans la capitale Islamabad, au lendemain d'un attentat à Lahore (est) dans... 21.01.2022, Sputnik France

L'attaque de jeudi à Lahore, la deuxième plus grande ville du Pakistan, qui a visé les employés d'une banque du vieux quartier commerçant d'Anarkali, a été revendiquée par l'Armée nationale Baloutche (BNA), un mouvement séparatiste.Le bilan de cet attentat est passé vendredi à trois morts, après le décès d'une personne ayant succombé à ses blessures.Ce genre d'attentat est rare dans la capitale, déjà placée sous forte surveillance policière en raison de la présence de dizaines d'ambassades étrangères et où la sécurité s'était améliorée ces dernières années.Le ministre pakistanais de l'Intérieur, Sheikh Rashid Ahmed, a mis en garde mardi contre la possibilité de nouvelles attaques et estimé que les autorités se devaient de "rester vigilantes".

