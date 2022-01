https://fr.sputniknews.com/20220122/ils-vont-tattaquer-de-toutes-parts-lavertissement-quaurait-fait-fillon-a-zemmour--1054544764.html

"Ils vont t’attaquer de toutes parts": l’avertissement qu’aurait fait Fillon à Zemmour

Impliqué dans des procédures judiciaires en pleine campagne présidentielle, Éric Zemmour aurait reçu un coup de fil de François Fillon, selon L’Express... 22.01.2022, Sputnik France

présidentielle 2022

françois fillon

penelopegate

présidentielle française 2022

eric zemmour

D’après les informations de L’Express, l’ancien candidat de la droite à la présidentielle 2017 aurait contacté Éric Zemmour alors que celui-ci fait face à deux procès judiciaires quelques semaines avant le début de la course à la présidentielle. Les informations de L’Express ont également été confirmées par BFM TV.Les deux époux, condamnés à de l’emprisonnement et à une amende de plus d’un million d’euros, ont fait appel, la décision étant attendue en mai 2022."Tout est cousu de fil blanc"Si, contacté par L’Express pour commenter ces informations, François Fillon "n’a pas donné suite", le chef du parti Reconquête avait déjà souligné la similitude entre sa situation et l’affaire Penelopagate.Il réagissait à la décision de la Cour d’appel émise le 20 janvier qui a rejeté sa demande de renvoi du procès pour contestation de crime contre l’humanité en lien avec ses propos tenus en 2019. Le polémiste avait affirmé que le Maréchal Pétain était "le sauveur des Juifs".Alors que l’audience s’est déroulée sans le prévenu ni son avocat, le président de la Cour d’appel a fait savoir que la décision ne serait rendue qu’après les deux tours de l'élection présidentielle.Antérieurement condamné pour provocation à la haine à une amende de 10.000 euros, pouvant se transformer en emprisonnement en cas de non-paiement, Éric Zemmour a en outre déclaré sur son compte Twitter le 19 janvier:

2022

françois fillon, penelopegate, présidentielle française 2022, eric zemmour