La Corée du Sud aspire à devenir le 5e plus grand marché du métaverse au monde

Séoul encouragera au moins 220 entreprises du métaverse avec des volumes de ventes de plus de cinq milliards de wons (4,2 millions de dollars) et créera une "académie métaverse" cette année pour former 40.000 experts locaux d'ici 2026, a annoncé le ministère de la Science et des TIC."Le métaverse est un +Nouveau monde+ numérique avec des possibilités infinies", a relevé le ministre des TIC, Lim Hye-sook, notant que le gouvernement travaillera en étroite collaboration avec les ministères concernés.Le métaverse fait référence à un espace virtuel partagé dans lequel les utilisateurs interagissent les uns avec les autres via des avatars numériques et font l'expérience d'un monde en réalité virtuelle (VR). Ces plateformes ont gagné en popularité au cours des dernières années alors que les gens ont déplacé leurs activités en ligne au milieu de la pandémie.La Corée du Sud arrive actuellement au 12e rang mondial en termes de part de marché dans l'industrie du métaverse.

