Les Émirats interdisent les drones après une attaque houthie

Les Émirats interdisent les drones après une attaque houthie

Les Émirats arabes unis ont immobilisé la plupart des drones privés et des avions de loisir légers pendant un mois à compter de samedi, a annoncé le ministère... 22.01.2022, Sputnik France

Les Émirats arabes unis ont déclaré que le mouvement chiite, soutenu par l'Iran, avait utilisé des missiles ainsi et des drones lors d'une attaque survenue lundi, qui a tué trois civils.Les Émirats arabes unis ont déclaré que l'attaque menée par les Houthis avait touché un dépôt de carburant de la société pétrolière d'État ADNOC à Musaffah et un chantier de construction près de l'aéroport d'Abou Dhabi.Le pays du Golfe fait partie d'une coalition dirigée par l'Arabie saoudite qui combat les Houthis au Yémen. Il a armé et formé les forces yéménites locales qui ont récemment rejoint les combats contre les Houthis dans les régions productrices d'énergie de Shabwa et Marib au Yémen.

émirats arabes unis, abou dhabi, houthis