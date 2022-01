https://fr.sputniknews.com/20220123/situation-humanitaire-au-burkina-plus-de-15-million-de-personnes-deplacees-internes-1054564264.html

Situation humanitaire au Burkina: plus de 1,5 million de personnes déplacées internes

De 1.407.685 en septembre, le nombre de personnes déplacées interne (PDI) est passé à 1 579 976 à la date du 31 décembre 2021, souligne le document du ministère rendu public jeudi denier, rapporte le média en ligne '’Le Faso’’.Afin d’ assurer des conditions de vie décentes à ces personnes vulnérables, le gouvernement du Burkina Faso a adopté des stratégies pour favoriser l’hébergement par les communautés hôtes notamment auprès de leurs parents et la création de sites d’hébergement dans les régions d’accueil pour les personnes n’ayant pas pu s’insérer dans une communauté hôte, indique la même source.Sur ce dernier point, 135 sites sont disponibles, à ce jour, dans cinq régions à forts défis sécuritaires. "Le dispositif ainsi mis en place pour l’accueil des PDI permet notamment de faciliter le déploiement sur un même site des services sociaux de base à leur profit, maintenir les liens entre les familles et les communautés d’une part et d’autre part entre elles et leurs terroirs dans la perspective de faciliter leur retour et réinstallation à l’issue de la sécurisation des zones de départ", fait savoir le communiqué.Et d’ajouter que ‘’s’il y a une chose qui chagrine la première responsable ministère de l’Action humanitaire, c’est le fait que certaines PDI s’orientent vers les grands centres urbains avec comme conséquences de rendre difficile une prise en charge conséquente et appropriée de ces personnes du fait de l’étendue des villes, d’augmenter les risques de conflits et d’insécurité. Sans oublier le risque d’augmenter leur vulnérabilité du fait de la dureté de la vie en milieu urbain’’.Partant de ce constat, la ministre Faty Ouédraogo a invité les PDI à adhérer aux dispositifs mis en place par le gouvernement et ses partenaires qui, selon elle, n’ont d’autres objectifs que de leur garantir un minimum vital en matière de protection sociale.La ministre a remercié dans ce sens les partenaires du gouvernement, les communautés hôtes et les bonnes volontés pour leur contribution dans l’assistance apportée à ces personnes en détresse. Toutefois, des défis restent à relever, exhortant l’ensemble des Burkinabè à une plus grande solidarité à l’égard des PDI et des communautés hôtes vulnérables.

