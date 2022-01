https://fr.sputniknews.com/20220123/une-militante-iranienne-des-droits-humains-condamnee-a-de-la-prison-apres-un-proces-expeditif-1054565568.html

Une militante iranienne des droits humains condamnée à de la prison après un procès expéditif

La militante iranienne des droits de l'Homme Narges Mohammadi, arrêtée le 16 novembre, a été condamnée par un tribunal iranien à huit ans de prison et 70 coups... 23.01.2022, Sputnik France

Le mari de la militante, Taghi Rahmani et qui est installé en France, a écrit sur Twitter que la condamnation avait été prononcée à l'issue d'une audience de seulement cinq minutes. On ignore les détails des accusations et du verdict.Mme Mohammadi, porte-parole du Centre des défenseurs des droits de l'Homme fondé par la prix Nobel de la Paix Shirin Ebadi, a été arrêtée à plusieurs reprises ces dernières années.Libérée en octobre 2020 après cinq ans de prison, elle a de nouveau été condamnée en mai 2021 à 80 coups de fouet et 30 mois de détention, pour "propagande contre le système" politique iranien, diffamation et "rébellion" contre l'autorité pénitentiaire.

