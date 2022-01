Cette année peut marquer la fin de la phase aiguë de la pandémie

https://fr.sputniknews.com/20220124/2022-peut-marquer-la-fin-de-la-phase-aigue-de-la-pandemie-1054575189.html

Le directeur général de l'OMS a réitéré, lundi, son optimiste concernant 2022, qui sera peut être l'année où le monde mettra fin à la phase aiguë de la... 24.01.2022, Sputnik France

Il a, néanmoins, averti qu’"il est dangereux de supposer que (le variant très contagieux) Omicron sera le dernier variant ou de parler de fin de partie", car les conditions sont "idéales" actuellement dans le monde pour que d'autres variants émergent, y compris des variants plus transmissibles et plus virulents.Pour mettre fin à la phase aiguë de la pandémie, les pays ne doivent pas rester les bras croisés, et doivent entre autres lutter contre l'iniquité vaccinale, surveiller le virus et ses variants et prendre des mesures de restrictions adaptées, a-t-il expliqué.En moyenne, la semaine dernière, le Covid-19 a fait un décès toutes les 12 secondes, et 100 cas ont été signalés toutes les trois secondes, a indiqué le Dr Tedros.L'apparition du variant "préoccupant" Omicron en novembre a fait bondir les cas dans le monde, avec plus de 80 millions de cas signalés depuis.Le chef de l'OMS demande inlassablement depuis des semaines aux États membres d'accélérer la distribution de vaccins dans les pays pauvres, avec pour objectif de parvenir à vacciner 70% de la population de chaque pays mi-2022.La moitié des 194 États membres de l'OMS ont déjà raté l'objectif de 40% de couverture vaccinale pour fin 2021, selon l'OMS.

