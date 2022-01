https://fr.sputniknews.com/20220124/chine-levee-du-confinement-a-xian-1054576180.html

Chine: levée du confinement à Xi'an

Les autorités de la ville de Xi'an (nord de la Chine) ont annoncé, lundi, la levée du confinement strict imposé à la métropole pour faire face à la propagation... 24.01.2022, Sputnik France

Les 13 millions habitants de la capitale de la province chinoise du Shaanxi étaient confinés à domicile depuis le 22 décembre suite à la découverte d'un foyer ayant contaminé plus de 2.100 personnes.Désormais toutes les restrictions sont levées à Xi'an, a annoncé la mairie lundi, alors que les liaisons avec le reste du pays ont été rétablies.Les commerces ont par ailleurs pu rouvrir et les transports publics reprendre. Xi'an avait commencé à lever ses restrictions la semaine dernière à la faveur d'une chute du nombre de contaminations.Depuis le début de l'épidémie, les autorités appliquent une stratégie "zéro Covid" qui consiste à réagir au moindre regain épidémique avec des mesures radicales, qui se renforcent à l'approche des Jeux olympiques de Pékin (4 au 20 février).C'est désormais Pékin qui compte le plus grand nombre de contaminations quotidiennes, avec six nouveaux cas enregistrés lundi sur un total national de 18, auxquels s'ajoutent 39 cas importés.Afin de limiter les risques de contamination, les athlètes et autres participants aux Jeux d'hiver doivent rester à l'intérieur d'une bulle sanitaire.

