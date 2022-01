https://fr.sputniknews.com/20220124/laeroport-distanbul-paralyse-par-la-neige-1054576602.html

L'aéroport d'Istanbul paralysé par la neige

L'aéroport d'Istanbul paralysé par la neige

L'aéroport international d'Istanbul, l'un des principaux d'Europe, a suspendu ses opérations lundi en raison d'abondantes chutes de neige, ont annoncé les... 24.01.2022, Sputnik France

La direction générale des aéroports civils a indiqué sur Twitter que les opérations y avaient été provisoirement arrêtées "en raison de conditions exceptionnelles" qui réduisent la visibilité sur les pistes et reprendraient à 18H00 heure locale (15H00 GMT).Un millier d'avions se croisent chaque jour à l'aéroport "Istanbul Havilimani", situé sur la rive européenne et inauguré en 2019 en remplacement de l'aéroport Ata Türk, devenu trop exigu.Le second aéroport, Sabiha Gokcen, sur la rive asiatique, fonctionne normalement lundi malgré quelques retards.En 2021, Istanbul Havalimani a accueilli 37 millions de passagers, selon le ministère turc des Transports, ce qui en faisait le premier aéroport d'Europe, connecté notamment à l'Asie centrale, au Moyen-Orient et à l'Afrique.C'est la première fois que le trafic y est suspendu depuis son ouverture, selon les responsables de l'aviation civile.

