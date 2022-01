L'économie allemande s'est probablement contractée au T4

https://fr.sputniknews.com/20220124/leconomie-allemande-sest-probablement-contractee-au-t4-1054577643.html

La croissance de la plus grande économie d'Europe a marqué le pas à l'automne, les pénuries d'approvisionnement et les goulets d'étranglement dans le transport maritime ayant freiné son vaste secteur industriel tandis que la consommation résistait relativement bien.Mais vers la fin de l'année, les dépenses des ménages ont souffert des craintes suscitées par le variant Omicron, qui a contraint les entreprises à rétablir des restrictions sur leurs activités.Les perspectives pour l'année en cours semblent toutefois s'éclaircir grâce à la forte croissance de la production industrielle, favorisée par la réduction des goulets d'étranglement de l'offre. En janvier, l'activité manufacturière a atteint son niveau le plus élevé depuis cinq mois, selon les derniers indices PMI publiés lundi.Les perspectives d'inflation pourraient toutefois tarder à s'améliorer, a ajouté la Bundesbank, avertissant que la croissance des prix resterait "exceptionnellement élevée" au début de 2022 en raison de la flambée des coûts de l'énergie et des goulets d'étranglement dans les livraisons.En décembre, l'inflation en Allemagne a atteint 5,7% et la Bundesbank estime qu'elle dépassera l'objectif de 2% de la Banque centrale européenne au moins jusqu'en 2024.

