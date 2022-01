https://fr.sputniknews.com/20220124/sanofi-compte-sur-les-chameaux-pour-soigner-le-cancer-1054575405.html

Sanofi compte sur les chameaux pour soigner le cancer

Sanofi compte sur les chameaux pour soigner le cancer

Le laboratoire Ablynx, propriété de Sanofi depuis 2018, collabore avec une camélerie du nord de la France dans l’objectif de développer un traitement contre... 24.01.2022, Sputnik France

Dans une collaboration peu évidente au premier regard, des chameaux de la Camélerie de Feignies, dans le nord de la France, bossent pour le laboratoire Sanofi, relate La Voix du Nord.Un cheptel de 70 dromadaires et chameaux évoluant à la frontière franco-belge a attiré l’attention du laboratoire Ablynx, propriété de Sanofi et établi en Belgique, qui souhaite analyser les anticorps des camélidés en vue de soigner plusieurs maladies chez les humains, dont le cancer.Le groupe pharmaceutique a expliqué au quotidien régional avoir innové, via la technologie appelée Nanobody, sur la base d’anticorps de chameau. Selon Sanofi, la taille de cette molécule est dix fois inférieure à celle des anticorps conventionnels de notre espèce et lui permet donc de "circuler dans le corps humain et d’atteindre des maladies cibles auparavant inaccessibles"."Une sacrée avancée" à venirLa résistance et la stabilité des Nanobody "permettent de les administrer de différentes manières comme par voie intraveineuse et sous-cutanée", indiquent les spécialistes. Ablynx tient à préciser que les animaux participant à ces recherches ne sont soumis à aucun mauvais traitement.La pandémie de Covid-19 a contraint les chercheurs et la camélerie à suspendre leur partenariat dans l’attente de l’amélioration de la situation sanitaire. Contacté par le quotidien, le gérant de l’élevage, Julien Job, reconnaît avoir hâte de "reprendre avec le laboratoire".

