Une 4e dose de vaccin pour les immunodéprimés en Belgique

Une 4e dose de vaccin pour les immunodéprimés en Belgique

Les ministres de la Santé en Belgique viennent d'approuver l'administration d'une 4e dose de vaccin contre le coronavirus aux personnes immunodéprimées

Le schéma actuel de vaccination pour les personnes de plus de 18 ans prévoit, en Belgique, 3 doses de vaccin. Peu de pays dans le monde ont entamé l'administration d'une 4e dose au public le plus fragile.Aujourd'hui en Belgique, 78,3% de la population totale ont reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus et 76,7% deux doses (81,3% en Flandre, 72,1% en Wallonie, 68,6% en Communauté germanophone et 59,7% à Bruxelles).S’agissant de la dose de rappel, 60% de la population a reçu son booster en Flandre, 46% en Communauté germanophone, 45,8% en Wallonie et 28,9% à Bruxelles (pour une moyenne de 52,4% en Belgique).Les indicateurs épidémiologiques en Belgique, touchée de plein fouet par la vague Omicron, s’améliorent progressivement. Dimanche, 3.039 personnes testées positives au sars-cov-2 étaient hospitalisées, dont 361 aux soins intensifs, ressort-il des dernières données de Sciensano, l’institut national de santé.Les contaminations restent toutefois élevées. Durant la période du 14 au 20 janvier, 726.401 tests de dépistage du virus ont été réalisés dont 311.279 se sont révélés positifs. Le taux de positivité était de 42,85% pour cette période.

