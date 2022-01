https://fr.sputniknews.com/20220125/au-moins-six-morts-dans-une-explosion-dans-le-sud-de-la-somalie-1054591220.html

Au moins six morts dans une explosion dans le Sud de la Somalie

Au moins six morts dans une explosion dans le Sud de la Somalie

Au moins six personnes ont été tuées et dix autres blessées, lundi, dans une explosion dans le sud de la Somalie

L'explosion s'est produite dans un salon de thé de la ville de Qalimow, dans la région du Moyen-Shabelle, à environ 35 km au nord de la capitale Mogadiscio, précise-t-on.Aucun groupe n'a revendiqué cette attaque meurtrière, mais les combattants du groupe terroriste Al-Shabab orchestrent régulièrement des attentats de ce type dans le pays.Cette nouvelle attaque s’inscrit dans une série d’attentats commis, récemment à Mogadiscio et ailleurs, par les terroristes d’Al-Shabab.Le 18 janvier, au moins six personnes ont été tuées et dix autres blessées dans un attentat-suicide visant un salon de thé. Une semaine auparavant, plusieurs personnes ont été tuées dans un attentat-suicide à la voiture piégée, dans le sud de la capitale somalienne.

