Chutes de neige en Turquie et en Grèce, trafic interrompu à l'aéroport d'Istanbul

De fortes chutes de neige en Grèce et en Turquie ont interrompu le trafic aérien à l'aéroport d'Istanbul, mardi, et bloqué des milliers d'automobilistes sur... 25.01.2022, Sputnik France

À Istanbul, les chutes de neige ont commencé en fin de semaine dernière puis se sont intensifiées. L'aéroport a déclaré sur son site avoir suspendu ses opérations jusqu'à 10h00 GMT (13h00 heure locale) mardi en raison des conditions météorologiques défavorables.Par ailleurs, le gouverneur de la ville, Ali Yerlikaya, a interdit la circulation des véhicules privés jusqu'à 10h00 GMT mardi pour permettre le déblayage des rues.En Grèce, une violente tempête de neige a balayé le pays lundi, recouvrant Athènes de neige et perturbant la circulation dans la capitale.Plus de 3.500 personnes avaient été évacuées d'Attiki Odos, le principal périphérique de la capitale, mardi matin, certaines abandonnant leur véhicule à pied, mais environ 1.200 voitures y étaient toujours bloquées, selon le porte-parole du gouvernement, Giannis Oikonomou.Dans la nuit, des soldats ont distribué de la nourriture, de l'eau et des couvertures aux automobilistes, dont certains sont restés bloqués plus de dix heures.La tempête, baptisée "Elpida", devrait se poursuivre jusqu'à mercredi.

