Coupe d'Afrique de football: le malheur s’invite à la fête à Yaoundé

Au moins huit personnes ont perdu la vie ce 24 janvier au stade d'Olembé lors du match Cameroun-Comores, comptant pour la Coupe d’Afrique des nations de foot... 25.01.2022, Sputnik France

La qualification du Cameroun pour les quarts de finale de cette 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), qu’elle accueille cette année, a finalement été drapée d’un manteau de tristesse. Alors que le pays affrontait ce lundi 24 janvier les Comores en 8ede finale de la compétition (2-1), un drame s’est produit à l’entrée sud du stade d’Olembé à Yaoundé, le plus grand du pays. Au moins huit personnes ont perdu la vie et 37 ont été blessées dans une bousculade avant cette rencontre.Une courte vidéo de la bousculade à l’entrée du stadeTrès vite, pendant le match, alors que de nombreux fans avaient les yeux rivés sur les écrans, la nouvelle a fait le tour du pays. De nombreuses vidéos et photos de victimes allongées à même le sol ont fait irruption sur les plateformes digitales. Dans l’antre du parcours vita, une fan zone aménagée à Douala, certains, partagés entre la célébration du premier but du Cameroun et les images reçues, s’interrogeaient déjà sur ce qui se passe à Yaoundé: "Je viens de recevoir des images choquantes du stade d’Olembé. J’apprends d’un confrère qu’il y a eu plusieurs morts et des blessés. Je ne peux pas encore confirmer", lance Camille Wabo, animateur de radio dans une chaine privée à Douala, venu vivre la rencontre dans cet espace."L’indiscipline des supporters"Alors que les supputations allaient bon train dans le pays au sujet du drame, au coup de sifflet final, la joie de la qualification a été vite diluée par des informations de plus en plus précises sur la bousculade. Dans un communiqué rendu public cette même nuit, René Emmanuel Sadi, le porte-parole du gouvernement, confirme le bilan de 8 morts et 38 blessés dont sept graves. Dans sa sortie, le ministre de la Communication, tout en appelant "au sens de la responsabilité, à la discipline et au civisme pour la réussite de cette grande fête sportive", annonce une enquête prescrite par Paul Biya, "afin que toute la lumière soit faite sur cet incident tragique". Joint au téléphone par Sputnik, André D., l’un des spectateurs présents à l’extérieur au moment des faits, pointe du doigt "l’indiscipline" des fans venus vivre le match.Des scènes confirmées par des journalistes présents au stade à l’instar de Léandre Nzié, qui a discuté, confie-t-il, avec les stadiers et policiers à la sortie du stade. Ces derniers évoquent pour la plupart "l’incivisme des supporters".Le ministre de la Santé du Cameroun au chevet des blessés de la bousculadeDe son côté, la Confédération africaine de football (CAF) a dans une déclaration annoncé avoir "dépêché le secrétaire général, Veron Mosengo-Omba, au chevet des victimes admises dans les hôpitaux de Yaoundé".Ce 25 janvier, la FIFA "a adressé ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches des personnes qui ont perdu la vie" lors de cette tragédie.

