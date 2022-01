https://fr.sputniknews.com/20220125/israel-envisage-de-proposer-une-quatrieme-dose-du-vaccin-a-tous-les-adultes-1054588555.html

Israël envisage de proposer une quatrième dose du vaccin à tous les adultes

Israël envisage de proposer une quatrième dose du vaccin à tous les adultes

Un comité consultatif du gouvernement israélien a recommandé de proposer une quatrième dose du vaccin COVID-19 à tous les adultes, à condition qu'au moins cinq... 25.01.2022, Sputnik France

Cela élargirait considérablement l'éligibilité pour cette deuxième dose de rappel qui est actuellement limitée aux personnes de plus de 60 ans et à d'autres groupes à haut risque, et dont la campagne de vaccination a été lancée au début du mois.La mise en œuvre de cette mesure est soumise à l'approbation du directeur général du ministère.Il n'a pas été précisé dans l'immédiat quand cela pourrait se produire.Le communiqué du ministère indique que cette recommandation a été formulée à la suite des résultats d'une étude qui a montré que les personnes de plus de 60 ans ayant reçu deux doses de rappel du vaccin sont trois à cinq fois plus protégées contre des formes graves de la maladie et deux fois plus protégées contre les infections que les personnes du même groupe d'âge ayant reçu une seule dose de rappel.

