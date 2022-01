https://fr.sputniknews.com/20220125/la-banque-mondiale-blame-lelite-libanaise-pour-la-crise-economique-du-pays-1054585136.html

La Banque mondiale blâme l'élite libanaise pour la crise économique du pays

La Banque mondiale blâme l'élite libanaise pour la crise économique du pays

La dépression économique du Liban "est orchestrée par l'élite du pays" et menace désormais sa "stabilité à long-terme et sa paix sociale", a déclaré mardi la... 25.01.2022

liban

banque mondiale (bm)

dépression

moyen-orient

Considéré jadis comme une nation riche et libérale du Moyen-Orient, avant la guerre civile de 1975-1990, le Liban est plongé depuis 2015 dans une profonde crise politique et économique.Cette mainmise "persiste malgré la gravité de la crise - l'un des dix, voire même trois plus importants effondrements économiques à travers le monde depuis les années 1850. Cela en vient à menacer la stabilité à long-terme et la paix sociale du pays".Dans son communiqué, la Banque mondiale souligne que les recettes publiques libanaises ont chuté de près de moitié l'an dernier, pour s'établir à 6,6% du produit intérieur brut (PIB) du pays. Il s'agit, précise-t-elle, du troisième plus faible pourcentage mondial, derrière la Somalie et le Yémen.

