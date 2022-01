https://fr.sputniknews.com/20220125/le-gouvernement-intervient-dans-le-dossier-orpea-qui-conteste-un-systeme-organise-1054598807.html

Le gouvernement intervient dans le dossier Orpea, qui conteste un "système organisé"

Le gouvernement intervient dans le dossier Orpea, qui conteste un "système organisé"

Le directeur général d'Orpea France a de nouveau contesté mardi les accusations de négligence contenues dans le livre-enquête Les Fossoyeurs, assurant que les... 25.01.2022, Sputnik France

2022-01-25T20:43+0100

2022-01-25T20:43+0100

2022-01-25T20:54+0100

france

olivier véran

santé

enquête

révélations

ehpad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104225/61/1042256130_0:222:1920:1302_1920x0_80_0_0_25147d4fcf66ef8e6febcaad87dffe64.jpg

"Il n'y a pas de système organisé, tel qu'il est décrit, absolument aucun", a déclaré Jean-Christophe Romersi sur BFM TV, notant qu'Orpea ne connaissait pas encore le contenu du livre, dont des extraits ont été publiés lundi par le journal Le Monde.Le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait auparavant annoncé à l'Assemblée nationale que le gouvernement avait saisi Orpea à la suite d'"allégations graves" dans le livre, qui accuse le groupe de préférer la rentabilité au bien-être des personnes âgées.Dans le livre, publié chez Fayard, témoignages et documents font état notamment de rationnements de nourriture et de produits d'hygiène au détriment des personnes âgées prises en charge dans les structures d'Orpea, qui gère près de 1.200 établissements en Europe et en Amérique latine.À la suite de la publication par Le Monde, lundi, des bonnes feuilles du livre du journaliste Victor Castanet, Orpea avait suspendu sa cotation. L'action a souffert mardi à la Bourse de Paris, chutant de 28,88% à la reprise.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

france, olivier véran, santé, enquête, révélations, ehpad