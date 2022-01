https://fr.sputniknews.com/20220125/normalisation-avec-liran-pourquoi-les-pays-arabes-se-precipitent-ils-1054592013.html

Normalisation avec l’Iran: pourquoi les pays arabes se précipitent-ils?

Normalisation avec l’Iran: pourquoi les pays arabes se précipitent-ils?

Quel pays se cache derrière le rapprochement irano-saoudien? Décryptage de Sami Hamdi, analyste de risque politique, pour Le Désordre mondial. 25.01.2022, Sputnik France

2022-01-25T15:17+0100

2022-01-25T15:17+0100

2022-01-25T15:17+0100

podcasts

iran

arabie saoudite

mohammed ben salman

podcast

moyen-orient

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1052217639_0:0:1245:700_1920x0_80_0_0_31764659c3b60210305a28160aa3e57e.png

L’Iran et l’Arabie saoudite ont récemment renoué leurs relations diplomatiques, rompues en 2016 dans le cadre des conflits au Yémen et en Syrie. Téhéran a annoncé que les deux pays avaient repris leur coopération à Djeddah au sein de l’Organisation de la coopération islamique (OCI).Entre l’Iran –qui cherche de nouveaux partenariats commerciaux pour compenser les sanctions occidentales– et l’Arabie saoudite –qui désire accueillir de nouvelles entreprises face à la frilosité des sociétés américaines–, quelle opportunité ce moment représente-t-il pour la normalisation des relations entre les deux puissances régionales?Sami Hamdi, directeur général de International Interest, une société d’analyse de risque et de renseignement politique, éclaircit les coulisses de ce rapprochement. Rapprochement forcé, selon lui, car l’Arabie saoudite voudrait plutôt une confrontation avec l’Iran, avance-t-il:

iran

arabie saoudite

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachel Marsden

Rachel Marsden

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachel Marsden

podcasts, iran, arabie saoudite, mohammed ben salman, podcast, moyen-orient